Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Карелии: снять все страхи и узнать свой ВИЧ-статус

Фото: Минздрав России

Сегодня риск заражения ВИЧ-инфекцией есть у каждого, невзирая на возраст, пол, социальный статус. Но с ВИЧ можно бороться, его можно лечить, а самое главное, его распространение можно остановить. Главное — знать пути передачи вируса и регулярно сдавать тест на ВИЧ.

Об этом как раз и рассказывают специалисты акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» всем желающим, кто приходит к мобильным пунктам тестирования — белым ГАЗелям с красной лентой на бортах.

Фото: Минздрав России

В этом году акция охватит 45 регионов. И 17-м стала Карелия. Экспресс-тестирование проходило в пяти городах Республики: Костомукше, Сегеже, Сортавале, Кондопоге, Петрозаводске. Благодаря бесплатным безболезненным тестам, свой ВИЧ статус за несколько дней узнали почти 350 человек.

Фото: Минздрав России

Заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Ольга Руотцелайнен отметила, что «акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» очень значима для информирования населения и мотивирования к тестированию на ВИЧ». А заместитель председателя петрозаводского городского совета, главный врач поликлиники №4 г. Петрозаводска Ольга Билко сказала, что «Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это не только право человека, это обязанность каждого здравомыслящего человека в нашей стране. Акция несет в себе положительный посыл, который снимает у людей страхи и мотивирует его пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию».

Фото: Минздрав России

ВАЖНО

Период «немого окна» у ВИЧ: вирус не определяется, но заразить можешь

В жизни каждого человека могут возникать ситуации, при которых есть риск заражения вирусом иммунодефицита. Поэтому обследоваться на ВИЧ нужно регулярно.

Очень важно знать о периоде «немого окна»: это промежуток времени, когда ВИЧ уже живет и размножается в организме, но может еще не отображаться в результатах анализов. Однако, в этот период человек может заражать других.

У разных людей период «окна» может длиться от двух недель до полугода.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

На ВИЧ протестируют жителей Смоленской области

С 20 по 25 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Смоленской области: Вязьме, Сафоново, Смоленске, Ярцево, Рославле. Тестирование займет всего 15 минут. В период коронавирусной инфекции Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru