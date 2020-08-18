В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки еще десять пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли в Москве. Общее количество летальных исходов от заболевания в российской столице с начала пандемии достигло отметки в 4 687. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, врач высшей категории накануне рассказала, как легко отличить коронавирусную инфекцию от обычных гриппа и простуды. Заболевания проявляются себя практически одинаково в первые дни после заражения, но потом картина начинает отличаться. Так, ОРВИ богата катаральными проявлениями: невысокой температурой, насморком, першение в горле. Коронавирус при этом проявляется в виде потери обоняния и вкуса, упадка сил.

Ранее сайт kp.ru писал, что эпидемиолог заявила, что спасти от коронавируса может только вакцина. В противном случае, для выработки коллективного иммунитета придется ждать слишком долго, и болезнь может унести множество жизней.