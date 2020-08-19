Синоптик рассказал о влиянии человека на погоду в мегаполисах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Температура воздуха в мегаполисах всегда выше нормы за счет деятельности людей. Летом она выше, чем в маленьких городах, примерно на четыре-пять градусов, а в зимний период – сразу на 10-15 градусов по Цельсию. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В центре мегаполисов температура в ночное время суток отличается за счет неестественного тепла, антропогенного. Крупный город является своеобразным островом тепла, особенно его центр, поскольку там проходят всевозможные трубопроводы с обогревами, стены домов нагреваются от солнца днем. Особенно заметно это проявляется в холодное время года, зимой, - объяснил эксперт в интервью ТАСС.

Роман Вильфанд отметил, что зимой температура воздуха в мегаполисах заметно выше, чем в малонаселенных областях за счет зданий, которые нагреваются и искусственно подогревают воздух, а также деятельности множества предприятий промышленности и социальных структур.