IT-эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона

Ускорить работу смартфона можно с помощью изменения настроек и удаления ненужных приложений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ускорить работу смартфона можно с помощью удаления ненужных или занимающих много памяти приложений. Замедлять работу гаджета способны также приложения, работающие на фоне. Например, виджеты на рабочем столе, сообщил эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

IT-эксперт также обратил внимание на то, что при любой операционной системе неизбежно замедление работы для старых телефонов, а также ультрабюджетных телефонов на базе облегчённой ОС Android Go. Ускорить их работу можно либо удалив ненужные приложения или скачать их более "лёгкие" аналоги, либо изменить настройки системы.

- Следует изучить, работают ли какие-то программы в фоне: на iPhone это можно проверить в разделе "Батарея", а отключить — в пункте "Обновление контента" в основных настройках. На Android придется поэкспериментировать с Диспетчером приложений или активировать "Режим разработчика", где можно ограничить, в том числе, работу фоновых программ, - рассказал эксперт в беседе с изданием "Прайм".

Гриценко рекомендует максимально отключить анимацию и графические эффекты и отмечает, что обновление до последней доступной версии может также ухудшать работу смартфона в некоторых случаях.

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