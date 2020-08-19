В российских школах предложили ввести курс медицинской грамотности

В школах могут ввести курс медицинской грамотности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских школах хотят ввести курс занятий по медицинской грамотности. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Свое предложение она направила на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Волынец отметила, что основная цель курса – повышение общей осведомленности школьников о вирусных заболеваниях и о способах защиты от них.

«В рамках курса важно объяснить школьникам основы индивидуальной защиты и технику применения средств индивидуальной защиты, типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, правила поведения во время эпидемий (также вируса гриппа)», — цитирует текст обращения RT.

Ирина Волынец добавила, что необходимость данного курса обусловлена не только ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, но и низким уровнем понимания природы вирусных заболеваний. Особое внимание, по мнению эксперта, следует уделить профилактике инфекций, а также правильному питанию и основам ЗОЖ.

Член ОП отметила, что подобный курс может быть необязательным, а может быть включен в программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», передает телеканал «360».