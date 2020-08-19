МВД Беларуси сообщило о задержания на акции около Минского тракторного завода

МВД Беларуси сообщило о несанкционированном массовом мероприятии у проходной столичного завода "МТЗ" Фото: REUTERS

Во время несогласованной акции около Минского транспортного завода милиция задержала двух человек, сообщили в МВД Беларуси.

- На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она также отметила в своём сообщении в Telegram-канале, что после этого милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников акции.

- Один из них оказался неработающим жителем Волковыска, - добавила представитель МВД.

Также отмечается, что в отношении задержанных завели административное дело за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", их направят в суд.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК заявил, что победу на них одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко, получив 80% голосов, а за Светлану Тихановскую проголосовали лишь 10% избирателей. В тот же вечер Беларусь охватили протесты, которые продолжаются уже 10 суток.