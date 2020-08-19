Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС

Космонавты МКС засняли интересное видео Фото: Роскосмос

Интересное видео засняли космонавты МКС.

В момент съемки, сделанной Иваном Вагнером с борта Международной космической станции, видны светящиеся фигуры. Сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Космические гости или как я снимал новый timelapse», - прокомментировал космонавт свое видео.

Космонавты отметили, что сейчас самое время Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, и решили, что могут сделать хорошие снимки.

Но спустя несколько секунд в кадре появились объекты, которые не поддавались логическому объяснению. Космонавты так и не смогли понять, что за гости появились перед ними. Это могли быть метеоры, спутники или что-то более интересное.

По данным специалистов кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов, посчитанное по снимкам, составляет 52 секунды.

Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

Видео опубликовано в Телеграм-канале ведомства.