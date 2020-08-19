Киев разорвал семь договоров СНГ в сфере гражданской авиации Фото: REUTERS

Киев принял решение выйти из семи международных договоров, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и касаются сферы гражданской авиации. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации», - сказал глава украинского правительства

Уточняется, что Киев разорвал договоров о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ, о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, а также «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации».

Кроме того, Украина отказалась от участия в реформировании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация», разорвала соглашение по меморандуму «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации»