Россия и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим

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Россия и Сирия договорились о передаче дополнительных земель и акватории для дальнейшего расширения авиабазы Хмеймим. Протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы на территории САР опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что сирийская сторона передаст во временное и безвозмездное пользование земельный участок и акватории в провинции Латакия, где будет размещен медицинский оздоровительно-реабилитационный центр российской авиагруппы.

В соответствии с договором, авиагруппа получит земельный участок площадью восемь гектаров вместе с находящимися на нем зданиями, а акваторию будет той же площади.

Напомним, накануне, в День Военно-воздушных сил, который отмечается в среду, 12 августа, российские летчики показали свою работу и условия жизни на авиабазе Хмеймим, где они практически ежедневно выполняют учебно-тренировочные полеты. Они представили специально оборудованную для военнослужащих комнату психологической разгрузки, которая расположена на авиабазе, в ней находятся небольшой кинотеатр, массажные кресла. Кроме того, летчики даже могут воспользоваться шлемом виртуальной реальности.