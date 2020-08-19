В Белоруссии усилят группировку на границе с Польшей и Литвой ракетным дивизионом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Белоруссии приказал усилить группировку на границе с Польшей и Литвой ракетным дивизионом, средствами ПВО и беспилотниками, а также поручил оперативному командованию подготовить предложения по оборонным мероприятиям на Гродненском направлении

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встреч с Совбезом республики поручил усилить охрану границы для предотвращения допуска «боевиков и оружия» на территорию страны, а Минобороны дал поручение отслеживать передвижение войск НАТО в Польшу и Литву, а также не стесняться выводить белорусские войска на направления их передвижения. В особенности он отметил особенно на гродненское направлении

До этого белорусский лидер заявил о начале «внешней агрессии» против республики, а также наращивание западными странами военной мощи на границах страны, и заявил о попытках ввести в республики «заморские правительства».