Юридическая служба Московского метрополитена признана лучшей в России

Высшей оценки экспертов удостоилась работа по правовому сопровождению запуска Московского центрального кольца (МЦК) Фото: Тимур ХАНОВ

В конкурсе «Лучшие юридические департаменты России-2020» награду за лучший проект получила юридическая служба Московского метрополитена. Традиционно конкурс проводит журнал Legal Insight. На днях состоялась церемония награждения победителей.

Высшей оценки экспертов удостоилась работа по правовому сопровождению запуска Московского центрального кольца (МЦК) в номинации «Лучший юридический проект».

Подготовительный этап этого проекта стартовал в 2013 году. Для пассажиров МЦК открылось 10 сентября 2016 года. Уже в ноябре 2019 года интервал движения поездов сократился до плановых 4 минут в часы пик.

Работа юристов мосметро были отмечена вторым местом еще в двух номинация - «Эффективное управление интеллектуальной собственностью» и «Эффективная претензионно-исковая работа».

Напомним, первая церемония награждения «Лучшие юридические департаменты России» прошла в 2006 году. Жюри экспертов, состоящее из лидеров индустрии, ежегодно награждает лучшие проекты. В конкурсе принимают участие юридические подразделения передовых российских компаний - Банк ВТБ, АО «Сбербанк Управление Активами», Вымпелком, Мираторг, СИБУР, Яндекс. Маркет и др.