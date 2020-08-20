В Колумбии вооруженный бананом мужчина попытался ограбить похоронное бюро

Полиция Колумбии изучает видео с камер наблюдения Фото: REUTERS

В колумбийском городе Кальдас на севере страны произошла необычная попытка ограбления: вооруженный бананом мужчина попытался ограбить похоронное бюро.

Сотрудникам учреждения удалось самостоятельно «обезоружить» налетчика, отобрав у него то, что сначала казалось обрезом, – обернутый в полиэтиленовый пакет зелёный банан. Однако тому удалось скрыться с места несостоявшегося преступления, теперь его ищет полиция.

«Я думал, это оружие, – похоже было на обрез. Правой рукой я вырвал банан, а левой оторвал кусок его рубашки», - рассказал телеканалу Caracol один из сотрудников похоронного бюро по имени Антонио Агудело.

Момент неудавшегося ограбления запечатлели камеры видеонаблюдения. Отмечается, что на записи хорошо видно и самого злоумышленника, и «оружие» в его руке.Видео с камер передано полиции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля грабители ворвались в расположенное в одном из торговых центров Берлина отделение банка и распылили там газ, в результате пострадали 11 человек.