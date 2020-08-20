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Турция обнаружила в Черном море газовые месторождения

Сенсационную новость сообщил турецкий телеканал, но официального подтверждения этой информации из Анкары не поступало
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Эрдоган заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет Турции новую эру»

Эрдоган заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет Турции новую эру»

Фото: REUTERS

Турецкое буровое судно «Фатих», которое с 20 июля проводит геологоразведочные работы на участке «Дунай-1» в Черном море, могло обнаружить там «одно или два» месторождения природного газа. Такую сенсационную новость в среду, 19 августа, со ссылкой на неназванные источники сообщил телеканал Haberturk.

Отмечается, что черноморский участок «Дунай-1» расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. По данным собеседников телеканала, там экипаж бурового судна якобы нашел залежи природного газа «хорошего качества». Второе же месторождение , по их сведениям, найдено в районе города Кыркларели у берегов Турции.

Между тем, официального подтверждения этой информации из Анкары пока не поступало. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет Турции новую эру».