Состояние Алексея Навального врачи оценивают как тяжёлое

Госпитализированного в Омске Навального подключили к искусственной вентиляции легких Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), куда политика экстренно госпитализировали, Александр Мураховский

- В тяжелом состоянии находится, - сообщил ТАСС Мураховский.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила утром 20 августа, что в самолёте, летевшем из Томска в Москву, Алексею Навальному стало плохо. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали Навального, когда он уже был без сознания. Медики заявили, что у него токсическое отравление.

Позже Кира Ярмыш сообщила, что Навального перевели в реанимацию, а затем - что он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В больницу вызвали полицию по требованию команды политика.