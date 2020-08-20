Жена Алексея Навального приехала к нему в больницу

Состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Юлия Навальная, жена попавшего в больницу Алексея Навального, прибыла в Омск в сопровождении директора ФБК и представителя профсоюза «Альянс врачей», чтобы посетить своего мужа.
Напомним, утром в четверг, 20 августа, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила что в самолёте, летевшем из Томска в Москву, Навальному стало плохо, и экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Омске.
Прибывшие на место врачи скорой помощи приняли решение о его госпитализации, когда он уже был без сознания. Медики заявили, что предполагаемый диагноз - токсическое отравление. Полиция начал проверку и опросила сотрудников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом.
В настоящее время состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.