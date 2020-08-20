Эксперт по фондовому рынку назвал самую стабильную валюту

Эксперт назвал самую устойчивую валюту Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, назвал главные причины ослабления рубля, а еще рассказал, какая валюта считается самой стабильной. Доллар и евро к ней не относятся.

На этой неделе на рубль оказывается большое давление. Новости из вне и колебания доходности по ОФЗ не вселяют энтузиазм в инвесторов.

Нефтяной рынок пока не оказывает никакого влияния, но неопределенность с дальнейшей динамикой нефти создает условия для умеренного снижения рубля.

На этом фоне другие развивающиеся валюты выглядели еще хуже. Например, турецкая лира обновила исторический минимум к доллару США, установленный мае. Все это может привести турецкую экономику к финансовому кризису, который в 2018 году поставил под угрозу всю банковскую систему Европы.

Тем не менее, в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года, рубль поднялся на 31 место, с 32-го.

Лидерами списка стали шведская крона, она занимает первое место. На второй строчке датская крона, третья позиция у евро, пишет "Российская газета".

Если ситуация на мировых рынках не изменится в ближайшее время, то валютой-убежищем может стать швейцарский франк. Он имеет наилучшие перспективы в долгосрочном плане.

Швейцарский франк показал устойчивые позиции во время острой фазы кризиса, будучи одной из защитных валют.

Что касается рубля, то он может улучшить свои показатели, но для этого нужны перемены в ценах на нефть. Но угрозы второй волны коронавируса сдерживают возможный рост. Аналогичное действие имеют предстоящие выборы главы государства в США.

По данным ЦБ, в пятницу, 21 августа, курс доллара от составит 73,7711 рубля, что на 53 копейки больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 87,4 рубля, сообщает "Свободная пресса".