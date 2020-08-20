На МКС обнаружена утечка воздуха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На американском сегменте Международной космической станции замечена утечка воздуха, для поиска источника в ближайшее время планируется изолировать модули, закрыв люки между ними.

В «Роскосмосе» подтвердили утечку, и уточнили, что на время выявления ее источника, экипаж американского сегмента на три дня изолируется в российском модуле «Звезда».

«В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет», - приводит РИА-Новости заявление госкорпорации.

Напомним, 2 августа, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил успешную посадку в Мексиканском заливе. Приводнение состоялось после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией. При этом последние девять лет для американских астронавтов бронировали места на российских «Союзах».