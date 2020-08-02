Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковался от МКС

2 Авг. 2020 2020-08-02T03:16:35+03:00

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Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном в ночь на воскресенье, 2 августа, отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Ожидается, что капсула Crew Dragon с космическими путешественниками сядет на воду у побережья штата Флорида в 14:42 воскресенья по времени восточного побережья США (21:42 мск), но место приводнения может быть изменено в зависимости от погодных условий. NASA на своем официальном сайте ведет трансляцию полета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент страны Дональд Трамп ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации из-за урагана Исайя. Ранее сообщалось, что американские астронавты вернутся на Землю 2 августа, если позволит погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU