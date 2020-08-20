Украинские казаки проверили Зеленского на смелость

Украинские казаки проверили Зеленского на храбрость Фото: Кадр видео

19 августа в рамках своей рабочей поездки президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Хортица в Запорожской области. Там ему довелось посмотреть выступление группы «Сечевые казаки». Его участники продемонстрировали президенту мастерство применения различного оружия. А после устроили Зеленскому непростую проверку на смелость.

Один из артистов положил на ладонь президента огурец и предложил разрубить его саблей. Зеленский неожиданно согласился и велел своей охране отойти подальше. После чего артист виртуозно взмахнул саблей и наотмашь разрубил огурец на ладони президента. Присутствующие оценили храбрость Зеленского. Зрители поаплодировали главе государства за храбрость, а артистам - за мастерство.

Видео трюка опубликовала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своем Instagram.