«Любая интоксикация со временем должна пройти»: Личный врач Алексея Навального рассказала о его состоянии

Личный врач Алексея Навального рассказала о его состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева рассказала о его состоянии после посещения своего пациента.

По ее словам, омские медики ведут себя адекватно, и «делают все, что могут», потому что они тоже за то, чтобы их пациента стало лучше.

«Будем надеяться, что они действительно смогут что-то сделать … Я хотела как лечащий врач посмотреть документы и что делается, чтобы адекватно это оценить и посоветоваться с другими коллегами», - сообщила она

Васильева отметила, что правоохранители врачам не мешают, но ей «мешает» только то, что ее не допускают, и она даже не знает, смотрел ли офтальмолог глазное дно и сетчатку. Она заявила, что Навальному нужна экстракорпоральная детоксикация, ультрафильтрация крови, «которые не знаю, здесь есть или нет».

«То, что он, к сожалению, пока в тяжелом состоянии. Будем надеяться... Любая интоксикация со временем должна пройти. Будем ждать, что завтра ему станет лучше и он придет в сознание», - заключила она, добавив, что пока6 не может дать никаких комментариев по возможной перевозки.

Напомним, заместителя главного врача омской больницы Анатолия Калиниченко ранее заявил, что с самого начала медики сделали всё правильно, и приняли необходимые меры. При этом медики предупредили об опасности транспортировки Навального. Врачи ранее назвали предполагаемым диагнозом токсическое отравление. Правоохранители начали проверку произошедшего.