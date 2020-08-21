Президент Молдавии Игорь Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент республики хочет, чтобы российская вакцина как можно скорее попала в больницы Молдавии Фото: facebook.com

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов испытать на себе вакцину от коронавируса, разработанную российскими учеными из Центра Гамалеи. Он рассчитывает, что препарат в скором времени будет доступен для жителей рсепублики, он сам согласен первым в стране получить прививку.

- Я видел много скептиков, когда объявили о регистрации этой вакцины, поэтому хочу сообщить вам, что готов предложить себя в качестве первого из молдаван для тестирования антиковидной вакцины, предложенной РФ. Хочу сделать это для граждан, чтобы срочно попасть в Республику Молдова,- написал он в Facebook.

В Минздраве России сообщили о запросах иностранных государств на поставки вакцины, но сначала собираются закрыть потребность всех российских регионов в препарате. На первом этапе вакцины будет мало, ее только начали производить, поэтому прививку сделают только тем, кто в группе риска - врачам и учителям. Прививка предназначена для пациентов от 18 до 65 лет.