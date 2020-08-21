Предположительный диагноз Алексея Навального установлен, его сообщили жене

Диагноз сообщили Юлии Навальной Фото: REUTERS

Врачи установили предварительный диагноз Алексея Навального. Его не станут сообщать журналистам, однако назвали жене пациента, Юлии.

- В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили,- сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, его слова приводят РИА Новости.

Диагноз назвали жене Навального и его брату, которые экстренно прибыли в Омск. Медики ответили на их вопросы. Ранее консилиум врачей, среди которых специалисты из Москвы, опроверг данные об отравлении ядом. Не подтвердили слухи о том, что в организме пациента вещество, якобы опасное для окружающих.

Алексей Навальный находится в коме, по сообщению врачей ему стало несколько лучше, но состояние все еще нестабильное. Поэтому его транспортировку в клинику Берлина считают невозможной.