В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Водители смогут зарегистрировать авто в МФЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители смогут зарегистрировать новый автомобиль в МФЦ (Многофункциональных центрах). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений и выдачей готовых документов автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ,- сообщили в правительстве.

Правда, доступна услуга будет пока не во всех МФЦ, а только в тех, что "имеют нужную инфраструктуру".

Через МФЦ водители также могут заменить права, если истек их срок действия, в случае порчи документа или потери, а также при смене фамилии. После подачи документов срок ожидания составляет около 14 дней. Узнать, какие именно филиалы занимаются заменой автомобильного удостоверения, можно по телефону горячей линии.