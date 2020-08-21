Депутату Мосгордумы Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву по делу о мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы. 21 августа Пресненский районный суд Москвы поместил обвиняемого под домашний арест. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Олега Шереметьева подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах: в обвинении фигурирует часть 4 статьи 159 УК РФ, по которой парламентарию грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости. По данным ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве, Шереметьев в течение четырех месяцев (с ноября 2019 по февраль 2020 года) незаконно выписывал премии своему помощнику. Каждый месяц парламентарий готовил документы о начислении премиальных и подавал бумаги в аппарат Мосгордумы. Выполнение заданий особой сложности, за которые помощнику якобы полагалось вознаграждение, Шереметьев оценивал в суммы от 350 тысяч до 600 тысяч рублей. Выписанные премии он затем клал к себе в карман. Таким образом депутат незаконно присвоил из бюджета Москвы более 2 миллионов рублей.

Установить факт хищения удалось благодаря взаимодействию следователей столичного Следственного комитета, городской прокуратуры и других правоохранительных органов. Напомним, Олег Шереметьев баллотировался и был избран депутатом Мосгордумы VII созыва по итогам «умного голосования», предложенного оппозиционером Алексеем Навальным.