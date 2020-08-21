Турция нашла залежи 320 миллиардов кубометров природного газа в Черном море

Турция нашла залежи природного газа в районе Черного моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что специалисты обнаружили в Черном море близ республики крупные запасы природного газа. Глава страны подчеркнул, что его реализация начнется уже к 2023 году.

«Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам», - сказал он.

Разведку в Черном море с 20 июля проводило буровое судно «Фатих», месторождение газа обнаружено на скважине «Туна-1».

Тайип Эрдоган подчеркнул, что в этом месте «с высокой вероятностью» имеются и другие залежи газа. Для Турции, по словам президента, это крайне важное событие, так как страна ведет поставки газа из-за рубежа.

«До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов», - сказал он.

Также Эрдоган сказал, что добыча природного газа начнется незамедлительно, транслирует телеканал NTV.