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Экономика

Доллар 75 рублей и евро 88 рублей: Курс валют обновил свой максимум 21 августа

Специалисты отмечают, что российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Курс валют снова поднялся выше максимума

Курс валют снова поднялся выше максимума

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосбиржа предоставила новые данные по курсу иностранных валют. Так, евро поднялся выше 88 рублей впервые с 30 марта 2020 года, а доллар превысил 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года.

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро по отношению к рублю вырос на 0,53% и поднялся до отметки в 88,03 рубля. Последний раз специалисты фиксировали такой скачок лишь в начале весны. Через час после того, как евро переступил порог максимума, он поднялся еще на 0,67% - до 88,15 рубля.

Также в это время значение доллара поднялось вверх на 1,38% до отметки 74,81 руб.

Специалисты отмечают, что российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевел на 1,6% и сократился до 44,17 доллара за баррель.

А вот нефть сорта WTI торгуется по 42,04 доллара за баррель. Этот показатель на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По итогу роста валют на 21 августа доллар достиг 75,01 рубля, а евро равняется 88,13 рублей.