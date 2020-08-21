Сбербанк направит половину объёма прибыли в виде дивидендов

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб. Фото: Росконгресс

Наблюдательный совет Сбербанка предложил направить на выплату дивидендов 422,4 миллиарда рублей - 50% чистой прибыли. Таким образом рекомендованный объём дивидендов остался на уровне 2019 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн пресс-конференции.

Он также отметил, что дивиденды получат в том числе 500 тысяч акционеров - физических лиц. Дивидендная доходность при этом составит более 8% годовых.

Герман Греф сообщил, что это самые высокие выплачиваемые дивиденды за всю историю Сбербанка, и добавил, что ни одна компания не выплачивала настолько высокие дивиденды никогда на рынке.