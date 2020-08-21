В МЧС сообщили, что под завалами дома в Ярославле может находиться ребёнок

Разрушены перекрытия с 6 по 1 этаж

Ребенок может находиться под завалами после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщили в ГУ МЧС.

Число спасателей, работающих на месте обрушения дома, увеличили до 115 человек. Также туда напрвили 31 единицу техники. Спасатели приостанавливают её работу и двигатели автомобилей, ради минуты тишины, необходимой для дальнейшего поиска людей под завалами.

- Есть информация предварительная, что, возможно, находится под завалами ребенок, - приводит ТАСС слова своего собеседника из экстренных служб.

Отмечается также, что перекрытия обрушились с шестого по первый этаж. Десять квартир повреждены.

- В квартире где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку - бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры, - рассказали жители дома, где произошёл взрыв, "Комсомольской правде".