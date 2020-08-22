Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране. В субботу 22 августа он посетил военный полигон под Гродно, куда переброшена часть военных. Сам Лукашенко назвал приведение частей ВС в боеготовность и усиление военных позиций на западном направлении "самым серьезным решением". Он сказал, что цель оппозиции рассредоточить военные силы.

- Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране,- приводит слова Лукашенко "Белта". - Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента.

По его словам план оппозиции в случае с Белоруссией отличается вмешательством внешних сил, "добавился внешний фактор". Лукашенко считает, что лидеры оппозиции и организаторы протестов финансируются со стороны, действующего президента они пытаются "вытащить" на переговоры с ОБСЕ.

Накануне лидер оппозиции Светлана Тихановская провела первую после выборов конференцию. Она подтвердила, что собирается вернуться в Белоруссию, но только когда там "станет безопасно" для нее. Тихановская не собирается баллотироваться повторно в президенты.