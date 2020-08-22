Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У немецкой клинике Шарите сняли оцепление - полиция дежурила у здания в Берлине в связи с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Его доставили в больницу на самолете из Омска. Полет он перенес хорошо, но по-прежнему находится в состоянии комы. Врачи сообщили - он был стабилен на взлете и на посадке самолета.

До Шарите из аэропорта его везли на специально оборудованном автомобиле медицинской бригады. Сопровождала врачей колонна спасателей и полиции. У здания, уже после того, как пациента доставили в палату, полиция дежурила еще несколько часов. Во второй половине дня микроавтобусы спецслужб стали отгонять обратно.

Как сообщает немецкий Bild, врачи назначили полное обследование, после чего с родственниками пациента обсудят тактику лечения. Вместе с Алексеем Навальным в Берлин прилетела его жена Юлия. Она находилась с мужем в больнице Омска.

Российские врачи предложили помощь коллегам из Германии и заявили о готовности передать все результаты анализа пациента. В организме у Навального не нашли ядов, в лаборатории установили только наличие кофеина и алкоголя.