Украина выразила протест Финляндии из-за карты с российским Крымом Фото: Евгения ГУСЕВА

Украинское посольство в Финляндии выразило протест из-за того, что финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала в прямом эфире карту, на которой Крым обозначен как часть территории Российской Федерации. Карту показали во время утреннего эфира 22 августа в ходе трансляции интервью финского президента Саули Ниинисте.

- Посольство Украины обращает внимание на то, что недопустимо отмечать на своих картах полуостров Крым как часть России, ведь он был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году. Мы требуем поменять карту, - говорится в сообщении дипломатического представительства, опубликованном в социальной сети Facebook.

После этого обращения Yle сообщила о внесении в карту изменений, объяснив это тем, что была допущена ошибка. Украинское дипломатическое представительство выразило Yle благодарность за быструю реакцию и исправление. При этом в записи прямого эфира на сайте финской телекомпании на карте Крым по-прежнему обозначен как часть России.

Весной 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта российский лидер Владимир Путин подписал договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина так и не признала результаты волеизъявления крымчан.