«Растянул спальный мешок как гамак»: российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА место для сна

Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна. Фото: страница космонавта Ивана Вагнера в "ВКонтакте"

Российские космонавты на борту Международной космической станции выделили американскому астронавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле до устранения утечки воздуха в американском сегменте станции. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Иван Вагнер.

В настоящее время на МКс находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Пару дней назад в американском сегменте станции произошла незначительная утечка воздуха, в минувшую пятницу экипаж закрыл люки между модулями станции и изолировался в российском сегменте. Сама утечка никак не угрожает ни МКС, ни находящимся на ней космонавтам, однако американца все такие пришлось временно перевести из родного отсека станции.

- К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа. Все ненужное перенесли в другие модули. Для Криса мы подготовили место «ночевки» в модуле «Поиск», взяли необходимое количество продовольствие и оборудовали ему зону умывания в грузовом корабле. Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо, - рассказал Иван Вагнер.

Космонавт добавил, что экипаж чувствует себя отлично, обеспечен всем необходимым и может спокойно продолжать тренировки и эксперименты.