В Гидрометцентре сообщили о первых морозах в нескольких регионах России

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые морозы придут в Якутию и Магаданскую область в ближайшее время, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что температура ночью в этих регионах опустится до -6... -7 градусов.

- Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово "заморозки" в этом случае уже не очень подходит, - добавил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик также сообщил, что заморозки придут в Оренбургскую область, и температура там понизится до -2 градусов.