Лесной пожар в Калифорнии признан вторым по площади за всю историю штата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Калифорнии не могут потушить крупнейший природный пожар, признанный вторым по площади за всю историю штата. Власти сообщают, что в Центральной и Северной части штатов - около сотни пожаров, за сутки площадь их выросла вдвое.

В настоящее время огонь охватил более 1,23 тысячи квадратных километров леса. Рекорд принадлежит пожару, бушевавшему летом 2018 года, когда пламенем было объято около 1,86 тысячи квадратных километров,

Лесной пожар в Калифорнии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По официальны данным жертвами природной стихии стали по меньшей мере шесть человек, 43 человека пострадали, включая пожарных. Больше 500 домов и других построек уничтожены огнем. В штате началась массовая эвакуация людей.

Лесной пожар в Калифорнии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал людей бежать, и поручил эвакуировать около 175 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп приказал оказать штату федеральную помощь