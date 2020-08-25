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В Калифорнии продолжают бушевать самые сильные в истории штата лесные пожары

ReutersReutersReuters
Более 14 000 пожарных, 2400 спецтехники и 95 самолетов тушат пожары

Более 14 000 пожарных, 2400 спецтехники и 95 самолетов тушат пожары

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