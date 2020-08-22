Пожарные не успевают тушить огонь, когда на местности до 20 очагов Фото: REUTERS

В Калифорнии крупнейший в истории природный пожар, из-за которого началась массовая эвакуация людей. В Центральной и Северной части штатов - около сотни пожаров, за сутки площадь их выросла вдвое. Погибли по официальным данным шесть человек, 43 человека пострадали, включая пожарных. Больше 500 домов и других построек уничтожены огнем.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал людей бежать - он поручил эвакуировать около 175 тысяч человек:

- Прислушайтесь к приказам об эвакуации и отнеситесь к ним серьезно,- приводит слова Ньюсома Reuters.

Он назвал этот пожар крупнейшим в истории штата. Причиной стала длительная засуха, после которой Калифорнию накрыли "сухие грозы", они фактически и "поджигают" леса.

Жители штата собирают "походные мешки", а спасатели бульдозерами пытаются остановить распространение огня. Только перекопка земли спасла от пожара кампус Калифорнийского университета в Санта-Крус.

Спасатели не успевают самостоятельно тушить огонь, когда в одной местности до 20 пожаров одновременно. Власти штата просят о помощи национальной гвардии.