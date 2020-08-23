В Алабино открылись Международные армейские игры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 23 августа, в Алабино открылись традиционно масштабные соревнования, где военные выявляют лучших. Международные армейские игры на подмосковном полигоне открыл президент России Владимир Путин.

В своем приветственном слове, обращаясь организаторам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр-2020, глава государства отметил, что многочисленные посетители соревнований смогут увидеть возможности российских Вооружённых Сил, а также познакомиться с новейшими достижениями оборонной промышленности

Международные армейские игры разбросаны по всему свету. На подмосковном полигоне Алабино можно увидеть «Танковый биатлон» и авиадартс. Экипажи боевых машин пехоты соревнуются в Китае. «Авиадартс» проходит на полигоне «Дубровичи» под Рязанью.

Игры проходят с 2015 года в России и дружественных странах. Военные из множества государств наведываются к друг другу для того, чтобы помериться в силе, ловкости и знании своего ремесла. Спортивные сражения уже пять лет собирают тысячи зрителей по всему миру.