За тридцать лет с планеты исчезло 28 триллионов тонн льда, сообщили британские ученые

Таяние льдов ученые фиксируют с 1994 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1994 года с поверхности Земли исчезло в общей сложности 28 триллионов тонн льда. Это ошеломляющий вывод британских ученых, проанализировавших спутниковые снимки полюсов, гор и ледников планеты, чтобы определить, сколько ледяного покрова потеряно из-за выброса парниковых газов.

Ученые из университетов Лидса и Эдинбурга и Университетского колледжа Лондона назвали уровень потери льда «ошеломляющим» и предположили, что в скором времени многие жители некоторых государств, расположенных близко к водным территориям, могут быть переселены.

«Чтобы поместить это в контекст, каждый сантиметр повышения уровня моря означает, что около миллиона человек будут перемещены со своей низменной родины», - сказал профессор Энди Шеперд.

Ученые также предупреждают, что таяние льда в таких количествах серьезно снижает способность планеты отражать солнечную радиацию обратно в космос. Белый лед исчезает, а открывшееся под ним темное море или почва поглощает все больше и больше тепла, что еще больше увеличивает нагревание планеты.

Кроме того, потеря ледников в горных хребтах угрожает уничтожить источники пресной воды, от которых зависят многие поселения людей.

Группа изучала спутниковые съемки ледников в Южной Америке, Азии, Канаде и других регионах; морской лед в Арктике и Антарктике; ледяные щиты, покрывающие землю в Антарктиде и Гренландии; и шельфовые ледники, которые выступают с материковой части Антарктики в море. Исследование охватило много лет - в период с 1994 по 2017 год, сообщает The Guardian.

«Нет никаких сомнений в том, что подавляющая часть потери льда на Земле является прямым следствием потепления климата», - заявляют исследователи.