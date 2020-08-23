Новый Флойд: В Луизиане вспыхнули протесты после убийства афроамериканца полицейскими

В Луизиане вспыхнули протесты после убийства афроамериканца полицейскими Фото: REUTERS

В американском штате Луизиана вспыхнули протесты, перерастающие в беспорядки, после того как правоохранители застрелили афроамериканца. Мужчина сопротивлялся аресту, попытался сбежать от полицейских и получил 10 пуль в спину. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел 21 августа. В полицию города Лафайетта поступил звонок о мужчине, который пытался зайти в магазин с ножом. Стражи правопорядка незамедлительно прибыли к указанному месту, чтобы остановить нарушителя - 31-летнего Трейфорда Пеллерина. Заметив его, попытались применить электрошокера, однако он не сработал. Тогда полицейские решили стрелять на поражение: в спину сбегающего преступника они произвели примерно десять выстрелов. Мужчина был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений.

Мирные протесты местных жителей, которые начались минувшие ночью из-за этого убийста афроамериканца, быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы, протестующие американцы в ответ взрывают петарды и жгут покрышке прямо на проезжей части. Несколько участников протеста уже задержаны.

Правозащитники из местной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» назвали инцидент проявлением «полицейского беспредела» и заявили, что будут лично расследовать обстоятельства случившегося.

В последнее время в Штатах уделяют особое внимание нарушениям со стороны полицейских при задержаниях. Все начались с убийства правоохранителями задержанного в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После его смерти страну охватили массовые акции протеста, беспорядки, случаи мародёрства и вандализма.