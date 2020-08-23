Лавров: белорусские оппозиционеры на Западе хотят крови

Лавров: уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят крови Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уехавшие в западные страны оппозиционеры из Белоруссии не хотят мирных акций протеста в республике – они хотят крови, а это преступно. Об этом в воскресенье, 23 августа, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, в настоящее время ситуация в республике постепенно нормализуется, однако далеко не всем это нравится.

- Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и пытаются оттуда повлиять на ситуацию в республике, очень хочется, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас пытаются никого не трогать и не вмешиваться в мирные протесты, - объяснил Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

Министр иностранных дел России добавил, что считает такую позицию оппозиционеров и их жажду крови преступной.

Ранее Лавров сказал, что на Тихановскую – бывшего кандидата в президенты Белоруссии – возможно оказывается давление. По его словам, политику не разрешили успокоится, и она стала делать жесткие политические заявления.

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