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Неприятный дефект: пластический хирург назвал главную болезнь блогеров

Страдать от этого недуга все чаще приходится молодым
Юлия КековаЮлияКекова
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Для многих популярных блогеров важно то, как они выглядят перед своей аудиторией. Однако постоянная трата времени на телефон и на компьютер зачастую приводят к ухудшению внешнего вида.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что эта за болезнь и как от нее можно избавиться. По словам доктора, из-за использования социальных сетей люди, в частности молодого возраста, сидят с опущенной вниз головой. Из-за этого у них быстрее формируются складки на нижней части лица, образуя вторые и третьи подбородки. Об этом он рассказал на радио Sputnik.

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