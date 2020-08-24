Пресс-конференция омских врачей о состоянии здоровья Навального 24 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Врачи в Омске проводят пресс-конференцию о состоянии здоровья Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 августа 2020 года в Омске проходит пресс-конференция омских врачей о состоянии здоровья Алексея Навального.

Заместитель главного врача БСМП № 1 Анатолий Калиниченко рассказал, что они с коллегами (реаниматологами и токсикологами) организовали дистанционный консилиум, и диагноз отравление был тогда главной версией и у них, и у врачей скорой помощи, доставивших Алексея Навального.

- Если бы мы нашли отравление чем-то подтверждённое, нам было бы проще. Этот диагноз оставался до конца дня, но часов в 12 мы получили результаты от лабораторий, что действие ядов не выявлено. Мы продолжили лечение и поиск в другом направлении. Конечно, на всё лечение и оказание помощи повлияли и другие факторы - общение с правоохранительными органами, общение с родственниками, - сообщил Калиниченко.

Затем, по словам специалиста, врачи пришли к верному диагнозу и смогли стабилизировать состояние Алексея Навального. Тогда медики омской больницы поняли, что транспортировка пациента возможна, и что она пройдёт безопасно.

- Я лично сопроводил пациента в аэропорт, передали его в самолёт транспортной авиации, приехал домой. Открыл интернет и поразился тому негативу информации. Смутило, что многие люди, врачи и журналисты, позволили себе комментарии, не владея информации. "Почему не представили данные анализов, результаты консилиума?", закон не даёт возможности это сделать, мы лечим пациента и исходим из его интересов, - заявил замглавы омской больницы.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский отметил, что все решения принимались коллегиально.

- Влияния никакого на пациента не было. Это было так - "захотеть сделать невозможное", - добавил главврач.

Заместитель Мураховского подчеркнул, что они с коллегами лечили и спасали Навального, как и любого другого пациента.

- Мы делали то, что делаем каждый день - лечили и спасали человека. Мы очень благодарны нашим коллегам, они прилетели и сняли с нас какое-то эмоциональное напряжение. Но мы так же бы лечили, спасали и работали, - заявил Калиниченко.

Врач Мураховский снова подчеркнул, что в анализах Навального не найдено яда.

- Мы провели результаты в трёх лабораториях, в крови [яда] не обнаружено, - сообщил главврач.