В России создают новый скафандр для космонавтов

Работы над созданием корабля «Орел» завершатся в следующем году, а его полет в космос запланирован на 2023 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в создании альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля "Орёл".

Дизайн скафандра разработает российское предприятие, сообщил РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика", промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

Он также заявил, что такие "стратегические изделия" нельзя покупать у компании Илона Маска SpaceX и китайских корпораций из-за сомнительного их качества.

Скафандр для "Орла" разрабатывает Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда". Оно же представило годом ранее прототип.

- Это очень серьёзное предприятие со славной историей. Потом был перерыв в сотрудничестве. Но альтернатива всегда существует. И в альтернативной версии мы постараемся принять активное участие, - заявил Пирожков.

Создание корабля "Орёл" завершится в 2021 году. Первый полёт запланирован на 2023 год.