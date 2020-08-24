Российского дипломата высылают из Австрии, заявили в МИД страны

Австрия считает, что действия российского дипломата противоречат Венской конвенции. Фото: ТАСС/ Петр Ковалев

Министерство внутренних дел Австрии заявило в понедельник, 24 августа, что намерено выслать из страны российского дипломата, потому как его действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Официальный представитель страны прокомментировал заявление прессе.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», - сказала официальный представитель Министерства внутренних дел республики Клаудиа Тюрчер, сообщает агенство ТАСС.

Ранее в прессе появилась информация, что Австрия впервые объявляет персоной нон-грата российского представителя. Издание Kronen Zeitung сообщило, что дипломат должен покинуть территорию страны до 1 сентября текущего года.