Аналитики назвали самые бюджетные направления для авиаперелетов в сентябре

Названы самые бюджетные авианаправления сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, выяснили, куда россияне смогут полететь в сентябре за максимально скромные деньги. Специалисты установили, что чаще всего россияне планируют вылет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска, и подобрали самые бюджетные направления из этих городов.

Так, самые дешевые полеты из Москвы в сентябре текущего года будут осуществляться в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов. Билет в любой из этих городов в один конец обойдется чуть дороже тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга наиболее выгодно отправиться в Москву — билет в одну сторону можно найти за 1050 рублей. За полторы тысячи можно посетить Ярославль, Казань или даже Калининград, передает RT.

От двух тысяч рублей стоят билеты из Екатеринбурга в Москву или Уфу. А за 2,6 тысячи рублей можно улететь в Самару и Краснодар.

Самые дешевые направления из Новосибирска в Томск и Барнаул. Билеты сюда стоят от 1200 рублей. А за 2,4 тысячи можно улететь в Кемерово, за 3,7 – в Санкт-Петербург.

Самые выгодные направления из Казани – в Москву и Санкт-Петербург. Такие билеты в один конец стоят по 1,5 тысячи рублей.

Также эксперт отмечают, что из Москвы и Санкт-Петербурга можно недорого отправиться в Лондон, с которым в августе открылось авиасообщение. Стоимость билетов в этот британский город начинается от четырех тысяч рублей, передает телеканал «360».