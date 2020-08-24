"Возможно, я был на месте пассажира": Ефремов прочитал речь на суде

Ефремов заявил, что шёл в суд за правдой, а встретил свидетелей, меняющих свои показания, и высмеивание его эксперта Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время заседания суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова актёр объяснил, почему явился без адвоката. Об этом сообщила корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.

- Уважаемый суд, я по-прежнему почти ничего не помню из того дня. Знаю, что я передвигался на такси.

Ефремов заявил, что шёл в суд за правдой, а встретил свидетелей, меняющих свои показания, и высмеивание его эксперта.

- Шёл я в суд за правдой, чтобы мне объяснили, где на самом деле я был. Что я увидел? Свидетелей, которые с чужих слов говорили, что я был за рулём, которые меняли свои показания, как Дон Жуан женщин. Судмедэксперта с игрушками - куклами Барби и машинками. Она говорила, что машину с пострадавшим поворачивали по часовой стрелке, поэтому Захарову не могло стать хуже. Хотя на видео видно, что машину поворачивали против. Кроме того, каждые 10 минут с моего телефона шёл вызов на определенный номер (зачитывает номер), - заявил Ефремов.

Он также заявил, что экспертизу электроники в его машине так и не провели, а на пассажирском сидении мог быть сам Ефремов, поскольку на нём при ударе выстрелила подушка безопасности.

- Показания эксперта Фиалко были обсмеяны. Хотя не проверить электронику в американской машине как минимум странно. Подушка безопасности пассажира сработала, возможно, там был я, - отметил Ефремов.

Актёр также сообщил, что продолжает поиски нового адвоката.

- На выходных моя жена получила массу звонков и сообщений от адвокатов, 2/3 из них оказались бесполезными. Завтра мы будем решать, кто будет представлять мои интересы. Почему бы эти полтора дня не потратить на биологическую экспертизу?

Заседания суда отложили до 31 августа, чтобы Ефремов успел найти нового адвоката.