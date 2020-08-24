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Спорт

"Барселона" огласила цену на Лео Месси

Каталонский клуб готов расстаться со своей главной звездой последних десятилетий
Евгений НесынЕвгений НесынЕвгенийНесын
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Лионель Месси играет за "Барселону" всю карьеру.

Лионель Месси играет за "Барселону" всю карьеру.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В руководстве футбольного клуба "Барселона" все чаще стали задумываться о том, чтобы продать Лионеля Месси, который играет за клуб с 2003 года. Он ни разу не покидал каталонскую команду всю свою карьеру.

По информации издания Mundo Deportivo, новая команда Лионеля Месси должна отдать за трансфер футболиста ту сумму, которая записана в его контракте. А сумма отступных по контракту Лионеля Месси - 700 миллионов евро. При этом, в команде не пришли к общему мнению по кандидатуре футболиста. И к примеру президент команды Жозеп Бартомеу придерживается мнения, что продавать футболиста нельзя, т.к. на Месси завязано немало рекламных договоров.

Отметим, что слухи о переходе Месси в другую команду в последнее время стали все сильнее. По данным разных СМИ, на футболиста претендуют французский "Пари Сен-Жермен", итальянские гранды "Ювентус" и "Интер". Разговоры об уходе Месси из "Барселоны" с новой силой заиграли после поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги Чемпионов со счетом 2:8. И Месси уже, к слову, как поговаривают, уже сказал новому тренеру клуба Рональду Куману, что не видит себя в команде на будущий сезон. Официально же пока никаких комментариев еще не приводилось.