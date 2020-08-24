В Ростуризме рассказали, что делать туристам, если возникли проблемы с получением кешбэка за отдых

Глава Ростуризма Зарина Догузова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

До 28 августа включительно у россиян есть возможность вернуть часть потраченных на отдых денег в виде кешбэка на карту «Мир». Для этого нужно купить тур или забронировать проживание в отеле в любом регионе страны, выбрав поездку на сайте мирпутешествий.рф. Там собраны более миллиона вариантов. Оплатить путешествие необходимо онлайн. И обязательно банковской картой «Мир».

- Деньги вернутся автоматически на карту "Мир", которой была оплачена покупка, максимум в течение 5 дней, — пообещала глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». - Если вдруг вы приобрели тур, а деньги по какой-то причине не приходят в течение 5 дней, звоните по бесплатным круглосуточным телефонам. Мы будем оперативно с каждым случаем разбираться. Все, кто купят туры в рамках программы, обязательно получат свой кешбэк.

Круглосуточные телефоны, по которым нужно звонить, если возникли проблемы с получением кешбэка за отдых в России:

8–800–550–83–22;

8–800–100–54–64;

8–800–200–31–11.