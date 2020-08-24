Состояние здоровья Алексея Навального: острой угрозы жизни нет

Результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили, сейчас он вне опасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи берлинской клиники Charite оценили состояние здоровья Алексея Навального как серьезное. Российский блогер остается в искусственной коме, острой угрозы для его жизни в настоящее время нет, написали представители медицинского учреждения в пресс-релизе на официальной сайте.

Медики отметили, что последствия болезни Навального остаются неясными, они могут быть долгосрочными и сказаться на нервной системе пациента через какое-то время. Результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили, однако сейчас он вне опасности.

- Результаты клинических анализов показывают интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество пока что неизвестно. Врачи начали еще один обширный анализ, - говорится в пресс-релизе. Представители клиники отметили, что действие токсина было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

Алексей Навального будут лечить антидотом атропином. В Charite добавили, что поддерживают тесный контакт с супругой блогера – с ее разрешения о состоянии здоровья Навального рассказали публично.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в Москве приостановил рассмотрение дела в отношении известного российского блогера и оппозиционера Алексея Навального по факту клеветы в связи с его болезнью.

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