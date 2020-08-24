Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии Фото: EAST NEWS

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в среду в СК Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти. Она должна прибыть в СК 26 августа.Уголовное дело возбудили по факту создания оппозиционного Координационного совета, сообщила в понедельник, 24 августа, пресс-служба КС.

До этого в Следственный комитет также вызвали некоторых членов президиума оппозиционного Координационного совета, в который входит и сама Светлана Алексиевич.

- Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совет. Она планирует пойти туда, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее белорусская Генеральная прокуратура в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, наказание по которой предполагает до пяти лет колонии, - "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что белорусы боялись партизан больше, чем полицаев?

Что по поводу этого высказывания писательницы думают жители девяти тысяч белорусских сел, мы никогда уже не узнаем – их сожгли вместе с людьми (подробности)

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич: Русская жизнь должна быть злая, ничтожная...

Белорусская публицистка посвятила свою «тронную лекцию» России... (подробности)